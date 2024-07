Fußball-EM 2024 in Deutschland

1 Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (Mitte) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei der Fußball-EM im Stuttgarter Stadion Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bei den EM-Spielen waren immer wieder auch deutsche Politikerinnen und Politiker auf den Tribünen zu sehen gewesen. Im Bundestag sorgt das auch für Kritik.











Die Bundesregierung hat für die EM-Spiele in Deutschland 194 Ehrenkarten von der Europäischen Fußball-Union in Anspruch genommen. Dies geht aus einer Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Jan Korte an das Bundesinnenministerium (BMI) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte das Portal „t-online“ berichtet.