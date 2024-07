Fußball-EM 2024 in Deutschland: Fans pfeifen Cucurella vom Anpfiff weg aus

Marc Cucurella hat seit dem vergangenen Freitag keinen leichten Stand mehr in Deutschland. Der spanische Verteidiger hatte im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Deutschland einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum mit der Hand geblockt, Schiedsrichter Anthony Taylor sah jedoch keine strafbare Aktion. Seitdem erhitzt die Situation in der Verlängerung die Gemüter. Es gibt sogar eine Petition, die ein Wiederholungsspiel fordert.

Dieses wird es natürlich nicht geben. Stattdessen spielt Spanien am Dienstagabend in München gegen Frankreich im Halbfinale. Konsequenzen hat das vermeintliche Handspiel für Cucurella dennoch. Sie sind beim Semifinale nicht zu überhören. Vom Start weg wird der Verteidiger mit dem auffälligen Haarschopf ausgepfiffen. Viele deutsche Fans sind im Stadion, hatten auf eine Partie ihrer Mannschaft gehofft. Nun schauen sie sich Spanien gegen Frankreich an – und lassen ihrem Unmut freien Lauf. Sicherlich nicht die feine Art. Ob das Cucurella und das spanische Team beeinflussen wird, wird sich zeigen.