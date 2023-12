Fußball-EM 2024: Hier absolviert die DFB-Elf ihr Trainingslager

Es weihnachtete sehr am Freitag im DFB-Campus in Frankfurt-Niederrad. „Frohes Fest“, so steht es in großen Buchstaben über der Eingangstüre draußen. Drinnen, im großen Foyer, sollte am Abend die Weihnachtsfeier für alle 600 Mitarbeiter steigen. Im Empfangsbereich waren die Stehtische gedeckt und festlich geschmückt, die Kerzen darauf warteten auf Feuer. Weiter hinten, in den angrenzenden Medienräumen, bat der Hausherr Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, am frühen Nachmittag zu einem so genannten Jahresabschlussgespräch mit ausgewählten Medienvertretern – und kam dabei zunächst auf eher weniger besinnliche Themen zu sprechen.

Besorgniserregend – so könnte man die Finanzlage des größten Sportfachverbands der Welt bezeichnen. Der Verlust des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 4,2 Millionen Euro wurde bereits vor einer Woche öffentlich. Sportliche Misserfolge der Nationalmannschaft, Streitigkeiten mit dem Finanzamt und der Bau des Campus für fast 190 Millionen Euro sind die Gründe für das Defizit.

Dem DFB war im Dezember 2022 im Zuge von Vorwürfen der Steuerhinterziehung in Verbindung mit der Verbuchung von Bandenwerbungen die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 rückwirkend entzogen worden. Bereits 2017 war dem DFB im Zuge der Sommermärchen-Affäre die Gemeinnützigkeit für 2006 entzogen worden, hier läuft noch eine juristische Auseinandersetzung.

Nun, am Freitag, berichtete Präsident Neuendorf von Fortschritten, die der DFB bei seiner angestrebten finanziellen Konsolidierung mache. So wird der Verband zum Ende des laufenden Jahres einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können. Ein ausgeglichener Etat ist auch für 2024 angestrebt. „Wir haben erhebliche Maßnahmen zur Konsolidierung eingeleitet und umgesetzt“, sagte Neuendorf: „Diese Maßnahmen haben wir intern geschafft, ohne Berater – das ist schon einmal ein Erfolg.“ Es ist wohl eher ein kleiner Teilerfolg auf einem langen Weg zu soliden Finanzen, den der DFB weiter zu beschreiten hat.

Kurzfristiger gedacht verkündete Neuendorf auch noch sportliche Dinge mit Blick auf die anstehende Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli). So stehen jetzt Ort und Quartier der DFB-Elf für das Trainingslager vor dem Turnier fest. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann wird sein Camp vom 26. bis 31. Mai im „Spa & Golfresort Weimarer Land“ im thüringischen Blankenhain (6600 Einwohner) beziehen. 30 Kilometer von Erfurt entfernt steht das Fünf-Sterne¬Superior-Hotel, es wurde 2022 eröffnet. Während der EM wohnt übrigens die englische Nationalmannschaft in der Anlage – und die deutsche dann wie schon bei der EM 2021 auf dem Gelände des Ausrüsters im fränkischen Herzogenaurach.

Apropos EM: DFB-Präsident Neuendorf berichtete am Freitag noch vom Fan-Interesse am Turnier und präsentierte Zahlen zu den bisherigen Ticketanfragen: So gibt es allein für das Finale in Berlin bereits 2,3 Millionen Kartenwünsche. Für das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland in München am 14. Juni sind es 1,4 Millionen. Insgesamt gibt es Kartenwünsche aus 206 Ländern. Die meisten Anfragen gibt es dabei aus Kroatien, Albanien und der Türkei.

Und auch in Deutschland, so sagte das Neuendorf noch, sei eine wachsende Begeisterung festzustellen. So hätten sich insgesamt 145 000 Menschen für einen Volunteer-Job bei der EM beworben – benötigt werden 16 000 Freiwillige.