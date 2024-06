Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Dieses Programm ist für die Fans am Mittwoch geboten

Dieses Programm ist für die Fans am Mittwoch geboten

Fußball-EM 2024 in Stuttgart

1 Am Mittwoch ist wieder Spieltag in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mittwoch ist wieder EM-Spieltag in Stuttgart. Um 18 Uhr spielt die Ukraine gegen Belgien. Das Rahmenprogramm in der City für die Fans und Besucher beginnt schon früher.











Es ist schon das vierte von insgesamt fünf EM-Spielen, bei dem Stuttgart Gastgeber ist. Am Mittwoch um 18 Uhr spielt die Ukraine gegen Belgien. Die Stuttgart Arena öffnet die Eingänge um 15 Uhr. Die Partie wird auch in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt. Ebenso wie das Spiel Tschechien gegen die Türkei um 21 Uhr. Bei letzterem dürfte es auf dem Schlossplatz wieder voll werden.