Busfahrer Manfred – auch in Stuttgart ganz vorne beim Fanmarsch

6 Daumen hoch von Busfahrer Manfred für den Fanmarsch durch Stuttgart. Foto: STZN/Florian Dürr

Der 62-jährige Manfred ist auch beim Fanmarsch der Deutschen in Stuttgart mit seinem Doppeldecker vorausgefahren. Den DFB-Nationalteams folgt er quer durch Europa. Wegen der Höchstgeschwindigkeit seines Oldtimers auch mal mit viertägiger Anreise.











Manfred nimmt die Spitzenposition ein, als sich am Mittwoch der Fanmarsch der deutschen Anhänger durch Stuttgart in Gang setzt. Nicht als Anschreier mit Megafon, nein, als Busfahrer mit seinem Doppeldecker. Dem 62-Jährigen gehört der Oldtimer, Baujahr 1960, in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehalten und mit Bildern von mehreren deutschen Nationalspielern und -spielerinnen versehen.