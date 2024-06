5 Diese Fangruppe will zu allen EM-Spielen der dänischen Nationalmannschaft reisen. Foto: STZN/Florian Dürr

Auf dem Wasengelände trifft man in diesen Tagen Fußball-Fans aus Schottland, Dänemark oder Slowenien. Für die EM sind sie mit ihren Wohnmobilen nach Stuttgart gereist. Ein Schotte richtet sich mit einer Ansage an Stuttgarter Wirte.











Es ist wie eine kleine Reise durch Europa in Stuttgart: Schotten, Dänen, Slowenen, Österreicher campen in diesen Tagen auf dem weitläufigen Wasengelände. Für die Fußball-EM haben sie den weiten Weg in die Landeshauptstadt auf sich genommen. Und wer sich in die Nähe der Wohnmobile mit den ausländischen Kennzeichen begibt, wird herzlich empfangen: Slowenen, die einem traditionelles slowenisches Gebäck anbieten, Österreicher, die das Bier bereits öffnen, bevor man richtig sitzt. Und Schotten, die einem Whiskey einschenken – was auch sonst?