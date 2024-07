Fußball-EM 2024: Aufs Dach gestiegen – Polizei stoppt Fanbus in Stuttgart

Aufs Dach gestiegen – Polizei stoppt Fanbus in Stuttgart

3 Dieser Fanbus musste eine unfreiwillige Pause einlegen. Foto: Fotoagentur Rosar/Andreas Rosar

Die Polizei zieht am Freitagnachmittag am Charlottenplatz in Stuttgart einen EM-Fanbus aus dem Verkehr – zumindest kurzfristig.











Die Polizei hat am Freitagmittag gegen 13 Uhr einen EM-Fanbus am Charlottenplatz in Stuttgart aus dem Verkehr gezogen.