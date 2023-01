1 Die Drita-Kicker im Glaspalast (Foto von der Qualifikationsrunde) Foto: privat

Fußball-Bezirksligist Drita Kosova Kornwestheim trumpft bei der 38. Sindelfinger Hallengala groß auf. Endstation ist erst im Viertelfinale gegen Regionalligist TSG Balingen.















Mit Stolz und Freude in den Gesichtern über das Erreichte haben die Bezirksliga-Kicker von Drita Kosova Kornwestheim am gestrigen Sonntagabend den Sindelfinger Glaspalast verlassen. Dort hatte das Aufgebot von Spielertrainer Spetim Muzliukaj bei der aktuellen 38. Hallengala für reichlich Furore gesorgt: Der vom Abstieg bedrohte Drittletzte der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr war bis ins Viertelfinale des Mammutturniers mit insgesamt rund 200 teilnehmenden Mannschaften vorgedrungen. Dort hatte sich der Regionalliga-Tabellenzweiten TSG Balingen letztlich als eine Nummer zu groß erwiesen. Am Ende stand gegen den Favoriten trotz eines leidenschaftlichen Auftritt von Muzliukaj und Co. ein 0:5. „Ein grandioser Auftritt von uns. Wir sind alle sehr stolz auf das Erreichte“, meinte Muzliukaj freudestrahlend.

Den Turniersieg gefeiert hat am Sonntagabend dann jedoch der Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen, der das Endspiel gegen Oberligist FSV Hollenbach mit 4:1 für sich entschied. Platz drei sicherte sich die TSG Balingen durch ein 3:0 im kleinen Finale gegen Landesligist VfL Herrenberg. fp