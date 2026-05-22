Bayerns Titelanspruch trifft auf Stuttgarter Selbstvertrauen: Wer holt sich die Trophäe in Berlin? Ein Spiel voller Druck und Hoffnung zum Abschluss der Saison - aber ohne Münchens Kapitän.

Berlin - Wie im Rausch ist der FC Bayern München durch die Fußball-Bundesliga marschiert - und doch hängt die Saisonbewertung am Ende vom letzten Spiel ab. Verpassen die Münchner nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) im Duell mit dem VfB Stuttgart auch den Gewinn des DFB-Pokals, würde dies "einen bitteren Beigeschmack hinterlassen", wie Torjäger Harry Kane sagte. Zwei Trophäen seien bei einem Club wie dem FCB schließlich das Minimum.

Fehlen wird den Münchnern bei ihrer Double-Mission allerdings Kapitän Manuel Neuer. Nach seiner spektakulären Rückkehr in die Nationalmannschaft steht der 40-jährige Torhüter "aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade" noch nicht wieder zur Verfügung, wie der Club kurz vor der Abreise nach Berlin mitteilte.

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In diesem Jahr musste der Weltmeister von 2014 bereits zweimal wegen eines Muskelfaserrisses am linken Unterschenkel pausieren. Mit Blick auf sein DFB-Comeback wollte der eigentlich vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Neuer kein Risiko eingehen. Und Bayern-Trainer Vincent Kompany braucht im Kampf um den Pokalsieg einen maximal belastbaren Torwart im Olympiastadion. Diese Rolle wird einmal mehr Vertreter Jonas Urbig übernehmen.

Für den Titelverteidiger aus Stuttgart ändert diese Personalie wenig an der Ausgangslage. Nach Ansicht von Nationalspieler Deniz Undav geht der VfB zwar "befreit" in das Endspiel, nach der Last-Minute-Qualifikation für die Königsklasse aber nicht weniger selbstbewusst.

Titelverteidiger versus Rekordpokalsieger

"Wir wollen natürlich am besten wieder den Pokal gewinnen, haben es aber diesmal mit einem anderen Gegner zu tun", sagte der Nationalstürmer. "Wir haben nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog."

Vor einem Jahr gewannen die Stuttgarter das Finale gegen den damaligen Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 4:2. Es war der bisherige Höhepunkt unter Trainer Sebastian Hoeneß. Für die Bayern - mit 20 Titeln Rekordsieger - ist es das insgesamt 25. Endspiel - allerdings auch das erste seit sechs Jahren. Danach folgten frühe Ausrutscher mit drei Zweitrunden-Niederlagen sowie jeweils ein Scheitern im Viertel- und Achtelfinale.

"Wir sind noch nicht am Ende", kündigte Max Eberl an. Der Sportvorstand wies darauf hin, dass der Pokal schon lange nicht mehr in München gewesen sei. "Jetzt wollen wir das Double unbedingt."

Saisonbilanz spricht für die Bayern

Die Saisonduelle sprechen für die Münchner: Im Supercup setzten sie sich mit 2:1 durch. In der Liga behielten sie mit 5:0 auswärts und 4:2 klar die Oberhand. Dennoch erwartet Trainer Vincent Kompany ein enges Spiel gegen einen "harten Gegner".

Entscheidend wird sein, nach der Meisterparty auf dem Marienplatz den Fokus wiederzufinden. "Die Jungs haben gut gefeiert", sagte Kompany. "Aber jetzt müssen wir wieder seriös arbeiten, es ist alles wieder auf null."

Bei den Schwaben rücken gleich mehrere Personalien in den Fokus: Der von den Bayern ausgeliehene Alexander Nübel steht gegen seinen Noch-Stammverein vor einem besonderen Spiel und wird wohl letztmals für den VfB auflaufen. Auch bei den Bayern hat er trotz Vertrages bis 2030 keine Zukunft. Für Nübel geht es nun darum, sich vor der WM noch einmal zu empfehlen.

Zudem müssen Spieler wie Chris Führich und Maximilian Mittelstädt zeigen, wie sie mit der Nicht-Nominierung des Bundestrainers für die WM zurechtkommen. Dazu noch Undav, der als torgefährlichster deutscher Stürmer Schwung aufnehmen möchte für das große Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Undav: In einem Spiel "kann alles passieren"

Der für die WM berufene Undav vertraut der eigenen Stärke. "Es kann in einem Spiel alles passieren. Wir bereiten uns gut vor, wir wissen, wie gut Bayern ist", sagte er. "Wir wissen, wir können sie nerven. Wir müssen jetzt versuchen, das einmal in dieser Saison über 90 Minuten zu schaffen und konstant gegenzuhalten."

Für Vorstandschef Alexander Wehrle ist allein schon die Wiederholung des Finaleinzugs "ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte", wie er in einem Interview der "Sport Bild" erklärte. "Das Pokal-Wochenende ist etwas ganz Besonderes, vor allem für die Fans", sagte er. "Berlin zu erleben, ist magisch."

Für beide Teams geht es um den krönenden Abschluss einer schon jetzt erfolgreichen Saison. Mehr Druck haben jedoch die Bayern. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um sagen zu können, dass wir einen Schritt vorwärtsgemacht haben", sagte Kane, der sein erstes Pokalfinale in Deutschland bestreiten wird.