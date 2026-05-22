Bayerns Titelanspruch trifft auf Stuttgarter Selbstvertrauen: Wer holt sich die Trophäe in Berlin? Ein Spiel voller Druck und Hoffnung zum Abschluss der Saison - aber ohne Münchens Kapitän.
Berlin - Wie im Rausch ist der FC Bayern München durch die Fußball-Bundesliga marschiert - und doch hängt die Saisonbewertung am Ende vom letzten Spiel ab. Verpassen die Münchner nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) im Duell mit dem VfB Stuttgart auch den Gewinn des DFB-Pokals, würde dies "einen bitteren Beigeschmack hinterlassen", wie Torjäger Harry Kane sagte. Zwei Trophäen seien bei einem Club wie dem FCB schließlich das Minimum.