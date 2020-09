9 Joshua Zirkzee vom FC Bayern steht womöglich vor einer großen Karriere. Foto: AFP/Christoph Stache

In der Bundesligasaison 2020/21 werden die Fans einige hochbegabte Fußballer sehen, die noch sehr jung sind und von denen sich die Vereine viel versprechen.

Stuttgart - Beim BVB schwärmen sie von „geilen Kickern“, in Leverkusen spielt der wohl talentierteste 17-Jährige der Liga – und selbst beim Triple-Sieger aus München tummelt sich der eine oder andere vielversprechende Nachwuchsprofi. In der Saison 2020/21 könnten sich zahlreiche junge Top-Talente einen festen Platz in den Teams der Fußball-Bundesliga sichern. Einige Youngster können schon jetzt auf eine beachtliche Karriere verweisen – wie ein Blick auf die Talente der Extraklasse zeigt. In wenigen Jahren wird man wirklich sehen, wer es dann zu einem Weltstar gebracht hat. Gute Anlagen haben sie alle. Jetzt brauchen sie vor allem Spielpraxis in der Fußball-Bundesliga, einer der besten Ligen der Welt.