1 Der DFB hat die Partien für die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Fußballfans können vier Erstrundenspiele im DFB-Pokal im Free-TV verfolgen. Neben Bayern und Dortmund sind auch Schalke und Stuttgart live zu sehen. Wer überträgt welche Partie?











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Frankfurt/Main - Zum Auftakt des DFB-Pokals können Fußballfans die Partien von Rekordsieger Bayern München, Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund im frei empfangbaren TV sehen. Wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der ersten Hauptrunde hervorgeht, zeigt das ZDF am 21. August (20.45 Uhr) das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und Stuttgart. In der ARD läuft am 24. August (20.45 Uhr) die Partie zwischen Regionalligist Hallescher FC und Schalke.