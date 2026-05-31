Fußball: DFB gibt Kontrolle ab - Frauen-Bundesliga wird ausgegliedert

Ab Juli 2027 übernimmt der Ligaverband FBL die Organisation der Frauen-Bundesliga. Was sich durch die Ausgliederung für Clubs und DFB ändert.
Frankfurt/Main - Die Frauen-Bundesliga wird ab kommendem Sommer nicht mehr vom Deutschen Fußball-Bund organisiert. Der DFB hat sich mit dem Ligaverband FBL auf einen Grundlagenvertrag zur Ausgliederung der Liga verständigt. Wie beide Partner mitteilten, soll die Verantwortung für die Bundesliga nach einer Übergangssaison 2026/27 zum 1. Juli 2027 vom DFB auf den FBL übergehen. Das Modell orientiert sich an der Struktur der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Männerfußball.