300.000 Euro kassierten die letzten deutschen Weltmeister 2014. Bei der Heim-EM 2024 hätte der DFB sogar 400.000 Euro bezahlt. Für das anstehende Turnier laufen die Verhandlungen noch.
Bad Gögging - Der Deutsche Fußball-Bund hat mit der von Kapitän Joshua angeführten Nationalmannschaft noch keine Einigung über mögliche WM-Prämien erzielt. "Wir sind in guten Gesprächen mit dem Mannschaftsrat. Aber wir führen die Verhandlungen nicht öffentlich", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Verbandstags des Bayerischen Fußball-Verbandes in Bad Gögging.