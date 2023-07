Der GSV Pleidelsheim mit Trainer Marcus Wenninger geht das Abenteuer Landesliga mit einer verkürzten Vorbereitung an und will sich gut präsentieren.

Zusammenhalt, eine Frage des Willens sowie ein große Bereitschaft zu lernen – diese Begriffe fallen immer wieder, wenn die Verantwortlichen beim Fußball-Landesligisten GSV Pleidelsheim das aktuelle Erfolgsmodell des Vereins umschreiben. Innerhalb von zwei Jahren ist der Club von der Kreisliga in die Landesliga aufgestiegen. Ein nicht zu erwartender Durchmarsch. Als überraschend, aber nicht unverdient beschreibt Trainer Marcus Wenninger diese Entwicklung. Vor einem Jahr hat der 50-Jährige den damaligen Bezirksligisten übernommen. Für ihn war es quasi Neuland, denn der Coach hatte bisher weitaus höherklassige Vereine trainiert.

Im Fußball kommt es immer wieder vor, dass sich erfolgreiche Trainer plötzlich in unteren Ligen wiederfinden. Weltmeister Klaus Augenthaler, auch schon Coach in Leverkusen, trainierte 2017 ein Jahr lang den damaligen Landesligisten SV Donaustauf. Der Verein wünschte sich mehr Aufmerksamkeit. Die hat er auch bekommen. Aufgestiegen ist man mit „Auge“ aber nicht.

In Pleidelsheim gestaltete sich die Motivlage komplett anders. „Wir setzten auf die Erfahrung von Wenninger“, sagt die Vorsitzende Susanne Düding. Der Coach war und ist für sie der entscheidende Impulsgeber für den Erfolg. Die Spieler hätten in nur einem Jahr sehr viel dazugelernt. „Und er strahlt neben Energie auch sehr viel Ruhe aus“, sagt Düding. Wenninger wiederum reizte der familiär geführte Verein. Er betont die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der immer „ein offenes Ohr“ für ihn habe. Am Ende ist Fußball eben überall Fußball. Für beide Seiten ist es eine richtig runde Sache geworden.

Jetzt also das Abenteuer Landesliga. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der Club in der siebten Liga. Meist war es nur ein kurzes Intermezzo. Diesmal soll die Verweildauer länger sein. Mit einem nur punktuell veränderten Kader gehen die Gelb-Schwarzen diese Herausforderung an. „Wir wollten nicht in Aktionismus verfallen“, sagt Wenninger. Kristof Grünenwald (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Christian Kreutter (1. FC Germania Bargau), Hannes Wunsch (FC Marbach) und die Zwillingsbrüder Marcel und Max Kunberger (beide SV Salamander Kornwestheim) werden das Team verstärken, wobei nur Christian Kreutter Landesligaerfahrung mitbringt. Aus dem Nachwuchs werden Max Mack und Ben Leon Deyhle eingebunden, die sich in den Relegationsspielen bewährt haben.

Vor einem Jahr gaben die Pleidelsheimer die damals ernst gemeinte Vorgabe „Klassenerhalt“ aus – bei möglichen neun Absteigern eine realistische Einschätzung. Diesmal formuliert es Susanne Düding anders: „Wir wollen die Saison gut meistern und schauen, was am Ende rauskommt.“ Eines ist schon sicher: In der Relegation wird das Team diesmal nicht landen, weil nur der Meister aufsteigt.

Die ersten Trainingseinheiten haben die Kicker schon in den Knochen. Am Dienstag um 19.30 Uhr steht der erste Test gegen die U 19 des FSV 08 Bietigheim Bissingen an, ehe man am 29. Juli in der zweiten Runde des WFV-Pokals auf den TSV Pfedelbach (2:1-Sieg beim Landesliga-Konkurrenten SV Schluchtern) trifft. „Das wird ein erster echter Gradmesser“, sagt Wenninger. Die Aufgabe an Spieltag eins am 12. August wird nicht leichter – es geht gegen Verbandsliga-Absteiger KSV Rutesheim.

In der Landesliga erwartet Wenninger mehr Tempo, mehr Athletik. Seiner eingespielten Formation traut er viel zu. „Aber Stabilität reicht nicht aus. Wir müssen den nächsten Schritt gehen“, sagt er. In der Bezirksliga hat der GSV gerne aggressiv nach vorne verteidigt. Wenninger ist aber kein Übungsleiter, der stur an nur einer Philosophie festhängt. „Ich schaue immer danach, was dem Team gerade gut tut.“ Zum Team zählen auch Co-Trainer Günther Sirch und Betreuer Eric Kautzleben. Der Aufsteiger startet mit dem Nachteil von nur vier Wochen Vorbereitungszeit in die Runde. Das ist den drei Relegationsspielen geschuldet. Die Mannschaft wird schnell zueinander finden müssen. „Wenn der Spieltag startet, sind wir deswegen quasi immer noch in der Vorbereitung“, sagt Susanne Düding. Auch die Langzeitverletzten Markus Tränkle, Nico Sarcey und Tim Ranzinger werden erst Mitte der Vorrunde eingreifen können. Die Spieler werden deshalb oft an ihre Grenzen gehen müssen, um zu gewinnen: Es wird wieder eine Frage des Willens.

Kader, Zu- und Abgänge, Saisonziel

Tor

Hannes Wunsch (FC Marbach), Julian Carrasco, Uwe Düding, Manuel Michler

Abwehr

Max Mack (eigene Jugend), Giovanni Cardinale, Michele Di Romana, Robin Fausel, Alessio Gamba, Nico Sarcev, Manuel Schneider, Kevin Sirch, Markus Tränkle, Nick Weiden

Mittelfeld

Kristof Grünewald (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Max Kunberger (SV Kornwestheim), Ben Leon Deyhle (eigene Jugend), Ramazan Aras, Lukas Klein, Pascal Lipic, Daniel Pfeiffer, Marvin Porubek, Tim Ranzinger, Jan Schlipf, Jan Schneider, Maximilian Singer, Patrick Sirch, Mirsad Vejselovic, Lucas Weilguny

Angriff

Christian Kreutter (1. FC Germania Bargau), Marcel Kunberger (SV Kornwestheim), Robin Bender, Michael Edelmann, Aaron Hachmann, Cedric Theurer

Abgänge

keine

Saisonziel

Klassenverbleib

Favoriten

keine Angabe