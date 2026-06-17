Es ist die Nacht der Superstars: Lionel Messi schreibt einmal mehr Geschichte, Erling Haaland liefert in seinem ersten WM-Spiel. Auch Kylian Mbappé schoss sich ins Rampenlicht.
Dallas - Zwei Rekorde und ein Dreierpack: Lionel Messi hat beim 3:0 zum WM-Auftakt von Titelverteidiger Argentinien einmal mehr Geschichte geschrieben. Der Fußball-Weltstar kam zunächst als erster Spieler der Geschichte bei der sechsten WM zum Einsatz, egalisierte dann mit seinen Treffern gegen Algerien die 16-Tore-Rekordmarke von Miroslav Klose.