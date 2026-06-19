Mexiko steht nach dem zweiten Sieg bereits in der WM-Zwischenrunde. Auch Kanada ist auf Kurs K.-o.-Phase, beklagt beim ersten Endrundensieg der Geschichte aber das WM-Aus eines Schlüsselspielers.
Vancouver - Co-Gastgeber Kanada feiert den ersten Endrundensieg bei einer Fußball-WM, muss aber die schwere Verletzung von Ismael Koné verkraften. Beim 6:0 (3:0)-Torfest gegen Katar wurde der Mittelfeldspieler mit einer Trage vom Platz gebracht. Ersten Eindrücken zufolge brach sich der Profi bei einem Foul von Katars Assim Madibo den Unterschenkel.