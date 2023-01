Das sind die wichtigsten Termine in Bundesliga und Pokal

1 Heimpremiere am 21. Januar: Nach dem Trainingslager in Spanien trifft der VfB mit seinem Trainer Bruno Labbadia im ersten Bundesliga-Spiel auf den FSV Mainz 05. Foto: Baumann

Derzeit bereiten sich der VfB Stuttgart und die anderen Fußball-Bundesligisten auf den zweiten Teil der Saison vor – schon bald geht es wieder richtig zur Sache.















Neues Jahr, neues Spiel: Derzeit bereiten sich die Bundesligisten auf die beiden restlichen Partien der Vorrunde und die Rückrunde vor. Viel Zeit bleibt ihnen dafür nicht mehr – und auch im Pokal geht es noch im Januar weiter. Hier die wichtigsten Fußball-Termine auf einen Blick.

Bundesliga-Start: Der 16. Spieltag der Vorrunde beginnt am Freitag, 20. Januar, um 20.30 Uhr mit dem Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Der VfB trifft am Samstag (21. Januar, 15.30 Uhr) in eigener Arena auf den FSV Mainz 05. Es ist zugleich die Heimpremiere des neuen Trainers Bruno Labbadia.

Bundesliga-Rückrunde: Der 18. Spieltag am letzten Januar-Wochenende ist gleichzeitig der Beginn der Rückrunde. Er wird mit der Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart am Freitagabend (27. Januar, 20.30 Uhr) eingeläutet.

Bundesliga-Ende: Der finale Spieltag findet am 27. Mai statt. Zum Abschluss erwartet der VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Duell die TSG Hoffenheim. Alle Begegnungen werden zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen.

Pokal-Achtelfinale: Die acht Partien in der dritten Runde des DFB-Pokals sind für den 31. Januar und 1. Februar angesetzt. Den Auftakt macht das Duell zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart am Dienstag (31. Januar, 18 Uhr).

Pokal-Viertelfinale: Diese Runde findet am 4. und 5. April statt.

Pokal-Halbfinale: Diese beiden Spiele werden am 2. und 3. Mai ausgetragen.

Pokal-Finale: Abgeschlossen wird der DFB-Pokal-Wettbewerb mit dem Endspiel am 3. Juni im Berliner Olympiastadion.