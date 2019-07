19 Wird Jürgen Klinsmann neuer starker Mann beim VfB Stuttgart? Foto: dpa

Der VfB Stuttgart sucht nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern auch einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der den Club zurück in die Fußball-Bundesliga führen soll. Wer sind in Deutschlands Eliteklasse die Chefs, wie sind die Vereine strukturiert? Die Antworten finden Sie in unserer Bildergalerie.

Stuttgart - Auch nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich läuft beim VfB Stuttgart die Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden der AG. Bisher galt der frühere Düsseldorfer Clubchef Robert Schäfer als Favorit, nun allerdings werden die Karten neu gemischt. Auch Vereinsikone Jürgen Klinsmann kann sich vorstellen, starker Mann der Stuttgarter zu werden.

