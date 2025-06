Fußball: Club-WM: PSG und Botafogo im Achtelfinale

2 Paris Saint-Germain hat das Achtelfinale der Club-WM erreicht. Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

Der Champions-League Sieger aus Paris und ein Überraschungsteam aus Brasilien stehen im Achtelfinale der Club-WM. Für ein europäisches Fußball-Schwergewicht ist das Turnier in den USA bereits beendet.











Seattle/Pasadena - Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain und das brasilianische Überraschungsteam Botafogo FC haben sich bei der Club-WM in den USA für das Achtelfinale qualifiziert. Das Starensemble von PSG gewann in Seattle gegen die Seattle Sounders mit 2:0 (1:0) und sicherte sich am letzten Spieltag der Gruppe B mit sechs Punkten den Sieg in der Abschlusstabelle. Im Parallel-Spiel konnte sich Botafogo in Pasadena sogar eine 0:1-Niederlage gegen Atlético Madrid leisten, um mit ebenfalls sechs Punkten als Zweiter in die K.o.-Phase einzuziehen.