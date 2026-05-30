1 Wie schon 2021: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz trifft im Finale der Champions League. Foto: Armin Durgut/AP/dpa

Kai Havertz ist in der Königsklasse der Mann der entscheidenden Tore. Der deutsche Fußball-Nationalspieler trifft im Champions-League-Finale 2021 - und nun fünf Jahre später.











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Budapest - Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei verschiedenen Champions-League-Finals ein Tor erzielt. Im Endspiel von Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain traf der DFB-Profi bereits nach sechs Minuten für den FC Arsenal. Im Finale vor fünf Jahren hatte der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen Arsenals Lokalrivalen FC Chelsea zum Titel geschossen.