3 Xavi Simons wird von zwei Betreuern in die Kabine gebracht. Foto: Robert Michael/dpa

Die Niederlage gegen Liverpool könnte für RB Leipzig nicht die schlimmste Nachricht in der Champions League sein. Dem besten Spieler droht eine Verletzungspause.











Leipzig - RB Leipzig muss womöglich auf Xavi Simons und damit auf den nächsten Leistungsträger verzichten. Der niederländische Fußball-Nationalspieler musste beim 0:1 gegen den FC Liverpool in der Champions League in der 78. Minute verletzt ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose gab es am Donnerstagabend nicht.