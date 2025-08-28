Fußball: Champions-League-Finale 2026 beginnt früher

1 Paris Saint-Germain gewann in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Der Champions-League-Sieger soll nicht mehr erst kurz vor Mitternacht feststehen. Deshalb verlegt die UEFA den Anstoß nach vorn.











Budapest - Das Finale der Champions League wird von dieser Saison an drei Stunden früher angepfiffen als bislang. Statt um 21.00 Uhr stehen sich die beiden besten Vereinsteams Europas nun schon um 18.00 Uhr gegenüber. Damit will der europäische Dachverband UEFA nach eigenen Angaben sowohl den Zuschauern im Stadion als auch vor den TV-Geräten ein "besseres Fanerlebnis" ermöglichen.