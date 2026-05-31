Mit Teamgeist statt Star-Allüren formt Trainer Luis Enrique das beste Team der Welt. Was hinter dem Wandel des Champions-League-Siegers steckt und warum der Rest Europas zittert.
Budapest - Wie einen unantastbaren König trugen die Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain ihren Erfolgsarchitekten Luis Enrique auf den Schultern. Mit dem silbernen Henkelpott in den Armen ließ sich der Spanier schweißgebadet und losgelöst von seinen Schützlingen und der Weltpresse feiern. An einem an Spannung kaum zu überbietenden Finalabend gelang dem 56-Jährigen das, was vor ihm nur Zinédine Zidane, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti schafften: drei Triumphe als Trainer in der Königsklasse.