Fußball: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Trainer und Team in der Lieferpflicht: Die Chef-Etage erhöht den Druck

1 Auch diesmal wird es wieder eine andere Aufstellung sein. Schon allein deshalb, weil Viktor Ribeiro (im Bild vorne) verletzt ausfällt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Nach drei Niederlagen in Serie will der Aufsteiger in Backnang den Umschwung schaffen. Oder besser gesagt: muss? Die interne Unzufriedenheit nimmt zu – und der Sportchef Tsapakidis fordert, „schleunigst Lösungen zu finden“.











So schnell kann sich eine Stimmung wandeln. Vor drei Wochen noch Selbstüberzeugung und Zufriedenheit über einen für einen Aufsteiger durchaus ordentlichen Start in die Saison. Heute, drei Spieltage und drei Niederlagen später? Da beginnt es beim Fußball-Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen im Gebälk zu knirschen. „Es war klar, dass in der für uns neuen Liga nicht alles perfekt laufen kann“, sagt der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis. Aber: „Mehr Fehler sollten wir uns jetzt nicht mehr leisten.“ Vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) bei der TSG Backnang sieht er sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam in der Lieferpflicht.