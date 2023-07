1 Am Ende Echterdinger Hurra. Im Bild: der Matchwinner Sangar Aziz und Josip Pranjic, der anstelle des im Urlaub weilenden Josip Biljeskovic die Kapitänsbinde trug. Foto: Yavuz Dural

Vom 0:3 zum 4:3: der Verbandsligist Calcio feiert in einem irren Finish den Klassenverbleib. Zum Retter wird ausgerechnet das Problemkind des Kaders. Zugleich steht der neue Sportdirektor fest.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der „Fluchtversuch“ missriet. Die Kollegen von der Bank waren schneller. Noch bevor der Trainer Francesco Di Frisco mit einem lang gezogenen Jubelschrei auf den Rasen sprinten konnte, bekam er einen Kübel Wasser über den Kopf. Seine Spieler handhabten es unterschiedlich. Die einen fielen sich in die Arme, die anderen gingen in die Hocke und holten erst einmal Luft. Was am Ende größer war, die Freude oder die Erleichterung, lässt sich schwer sagen. Fakt ist: die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben es geschafft. Klassenverbleib, weiter Verbandsliga. In einem wahren Krimi wendete die Mannschaft am letzten Punktspieltag der Saison das Schreckensszenario „Abstieg“ ab – allerdings nicht, ohne das Drama auf die Spitze zu treiben.