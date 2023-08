1 Shkemb Miftari (links) trägt in der kommenden Saison wieder das Trikot des Echterdinger Verbandsligisten. Foto: Archiv Yavuz Dural

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen startet mit einem 22-Mann-Kader in die Vorbereitung auf die neue Saison.









Beim Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen lag am Ende der vergangenen Saison vieles im Argen. Nicht nur, dass die Mannschaft erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib geschafft hat. Dicke Fragezeichen gab es vor allem in der Trainerfrage und dem künftigen Kader. Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Lediglich Marcel Bahm (1. CfR Pforzheim), Andre Sirianni (FSV 08 Bissingen) und der Torwart Bleron Berisha (Neckarsulmer Sportunion) standen als Abgänge in die Oberliga fest. Inzwischen aber sind all diese Fragen so gut wie geklärt. Ioannis Tsapakidis, der das Amt des neuen Sportdirektors bis auf Weiteres ehrenamtlich bekleidet, hat ganze Arbeit geleistet und wartet auch mit personellen Überraschungen auf.