Die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugen beim 1:0-Heimsieg gegen die TSG Tübingen durch eine kollektive Defensivarbeit.
Viele im weißen Trikot waren am Freitagabend nach dem Abpfiff des guten Schiedsrichters Max Augustin nicht in der Lage, eine Reaktion zu zeigen. Sie blieben einfach stehen, stützten die Hände auf die Schenkel und schnauften tief durch. Dabei hätten sie eigentlich allen Grund gehabt, die Arme mit geballter Faust in die Höhe zu recken. Er war nämlich geschafft, der 1:0-Heimsieg der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen die TSG Tübingen. „Geschafft“ war überhaupt die richtige Bezeichnung. Alle Gastgeber-Akteure haben die gesamte Spielzeit über viel „geschafft“, sich den Erfolg hart erkämpft und waren dementsprechend körperlich auch total geschafft.