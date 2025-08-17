Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.

Wie war das gleich noch einmal im vergangenen Spieljahr? Gerüchten zufolge soll der Großteil der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen am Ende bereits bei der bloßen Erwähnung des Begriffs „Auswärtsspiel“ in sich zusammengesunken sein. Bis zum 32. Spieltag hatte es gedauert, bis der Filderclub seine Pleite-Pech-und-Pannen-Serie auf den Plätzen der Gegner dann doch noch beendete. Aber bekanntlich gilt ja nicht selten in der Branche: neue Saison, neues Glück. Aktueller Beweis siehe Samstag. Diesmal, als Absteiger zurück in der Verbandsliga, hat es tatsächlich gleich im ersten Anlauf geklappt. Mit acht Sommer-Zugängen in der Startelf siegten die Echterdinger bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:0 und verhinderten damit den bereits drohenden Fehlstart in der Wettbewerbsrunde 2025/2026.

Nach dem Liga-Auftakt-1:3 gegen Oberensingen und dem 0:1-Pokalaus vom Mittwoch in Weilimdorf kommt das jetzige Ergebnis zur rechten Zeit, um Selbstvertrauen zu tanken. „Drei sehr wichtige Punkte für die Köpfe der Spieler“, sagt der Trainer Francesco Di Frisco, und natürlich auch für die Tabelle. Sein Lob ans ganze Team: „Was die Jungs gegen Oberensingen 50 Minuten lang gut gemacht haben, war diesmal 90 Minuten lang top.“ Vor allem die Defensive um den Abwehrchef Dan Constantinescu verrichtete einen souveränen Job.

Demgegenüber, im Angriff, wurde derweil der neue Kapitän Jovan Djermanovic zum Matchwinner. Nach einem weiten Calcio-Abschlag nutzte er eine gegnerische Unaufmerksamkeit und schob den Ball zum letztlich spielentscheidenden Treffer ins Netz (37.). Insgesamt verdient, hatten die Echterdinger darüber hinaus doch eine Reihe weiterer guter Chancen durch Gustavo Vieira, Matino Schlotterbeck, Patrik Seemann und zweimal Sangar Aziz. Dass sie diese allesamt vergaben, hätte sich aber beinahe noch gerächt. Aufatmen bei den Gästen, als der Schiedsrichter in der Schlussphase in einer strittigen Szene auf einen Elfmeterpfiff verzichtete. Hatte der Torhüter Ali Bozatziolou seinen Kontrahenten Leon Ziemer zu Fall gebracht? Die Gegnerseite reklamierte energisch „Ja“, der Referee entschied auf nein. „Ich selbst war zu weit weg, um es sehen zu können“, sagt Di Frisco. Sein Keeper habe ihm versichert, er habe „gar nichts gemacht“.

Für die nächsten Aufgaben macht das Ergebnis nun Mut. Auch, weil sich personelle Alternativen abzeichnen. So stehen die verletzten Lukas Zweigle, Julian Unger und Emilio Amenta vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Und: Erstmals zum Aufgebot gehörte ein weiterer Neuzugang, wenn auch noch ohne Einsatzminute. Dessen Name: Youssef Mohamed Medhat Eltayeb, 20 Jahre alt, Ägypter, als Student nach Deutschland gekommen. Laut Di Frisco ist „er ein Flügelspieler mit viel Tempo und Stärken im Eins gegen Eins, braucht aber noch Zeit“.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Dan Constantinescu (Nominierungen: 1). Eigentlich war er ja fürs defensive Mittelfeld geholt worden. Nun, in der Personalnot, zeigt der bisherige Reutlinger, dass er es auch in der Innenverteidigung bestens kann. Als Abwehrchef eine souveräne Vorstellung. Nicht zuletzt dank ihm gab es für den Gegner kaum ein Durchkommen.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Barth – Ruth (84. Kurz), Wagemann, Mbodji – Klenk (46. Bucan), Freitag, Lechleitner, Ziemer (76. Ljatifi) – Zahner – Arslan, Seidler (55. Sigloch).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck, Constantinescu, Patrik Seemann, Andre-Lucian Ulici (90.+3 Thompson) – Philipp Seemann (89. Todorovic), Mamic – Aziz (54. Kaligiannidis), Isik (59. Casian-Matei Ulici), Vieira – Djermanovic.﻿