Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.
Wie war das gleich noch einmal im vergangenen Spieljahr? Gerüchten zufolge soll der Großteil der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen am Ende bereits bei der bloßen Erwähnung des Begriffs „Auswärtsspiel“ in sich zusammengesunken sein. Bis zum 32. Spieltag hatte es gedauert, bis der Filderclub seine Pleite-Pech-und-Pannen-Serie auf den Plätzen der Gegner dann doch noch beendete. Aber bekanntlich gilt ja nicht selten in der Branche: neue Saison, neues Glück. Aktueller Beweis siehe Samstag. Diesmal, als Absteiger zurück in der Verbandsliga, hat es tatsächlich gleich im ersten Anlauf geklappt. Mit acht Sommer-Zugängen in der Startelf siegten die Echterdinger bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:0 und verhinderten damit den bereits drohenden Fehlstart in der Wettbewerbsrunde 2025/2026.