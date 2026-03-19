Der Holzhausener Stürmer Jovan Djermanovic über das anstehende Verbandsliga-Duell mit seinem Ex-Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen und warum er diesen im Winter verlassen hat.
Die Partie von Calcio Leinfelden-Echterdingen an diesem Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Holzhausen bedeutet für die Italo-Schwaben auch ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Kapitän Jovan Djermanovic. Der 25-Jährige, der als pädagogischer Assistent an einer Grund- und Werkrealschule arbeitet, freut sich „riesig auf die Begegnung mit seiner Vergangenheit“, sagt er im Gespräch.