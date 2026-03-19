Der Holzhausener Stürmer Jovan Djermanovic über das anstehende Verbandsliga-Duell mit seinem Ex-Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen und warum er diesen im Winter verlassen hat.

Die Partie von Calcio Leinfelden-Echterdingen an diesem Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Holzhausen bedeutet für die Italo-Schwaben auch ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Kapitän Jovan Djermanovic. Der 25-Jährige, der als pädagogischer Assistent an einer Grund- und Werkrealschule arbeitet, freut sich „riesig auf die Begegnung mit seiner Vergangenheit“, sagt er im Gespräch.

Herr Djermanovic, sind Sie irgendwann in Ihrer Wohnung anzutreffen oder campen Sie auf dem Sportplatz?

(lacht) Eher Letzteres, die Sportplätze sind fast mehr als meine zweite Heimat.

Neben Holzhausen als Spieler sind sie ja auch noch Co-Trainer beim Schwarzwald/Zollern-Bezirksligisten FC Hechingen.

Stimmt, das ist meine Herzensangelegenheit. Ich und mein Bruder Vladan bereiten unser Homecoming in ein paar Jahren vor. Hechingen ist unser Heimatverein. Mein Bruder kümmert sich um das Organisatorische und die Spielersuche, ich schleife die Spieler auf dem Platz (lacht). Bis zu dreimal die Woche bin ich dort. Mit Holzhausen spielen wir meistens samstags, somit bin ich auch bei den Punktspielen Hechingens verstärkt dabei.

Nun das Duell mit ihrer Vergangenheit, Calcio. Fiebern Sie der Begegnung entgegen?

Ja, auf jeden Fall. Als ich mich in der Winterpause von der Mannschaft verabschiedet habe, hab’ ich den Jungs gesagt, dass ich mich auf ein Wiedersehen freue, das ja nun auch zeitnah stattfindet.

Auf welches Wiedersehen freuen Sie sich besonders?

Eigentlich auf alle, auch auf die Trainer. Am meisten bin ich aber mit „ Schlotti“, also Matino Schlotterbeck, und Stefan Todorovic in Kontakt.

Eineinhalb Spielzeiten lang waren Sie in Echterdingen engagiert, haben 30 Spiele bestritten und sechs Tore erzielt. Zufrieden?

Es geht so, als Stürmer wünsch’ ich mir mehr Tore. Zu Beginn hatte ich nur Kurzeinsätze, dann wurde Luan Kukic zurückgeholt und ich etwas degradiert. Dazu kam eine Verletzung am Mittelfuß, die mich zurückwarf. In der aktuellen Runde bin ich gut gestartet, zog mir dann, übrigens gegen Holzhausen, einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zu, habe dennoch weitergemacht, weil ich der Mannschaft in einer problematischen Phase weiterhelfen wollte. Da bin ich aber wohl über meine Grenzen gegangen, fiel dann wieder länger aus.

In dieser Saison wurden Sie Kapitän des jungen Teams, sollten es führen. Wie hat sich dieses entwickelt?

Vor der Saison gab es zahlreiche Abgänge und Zugänge. Aber von Anfang an hat man gemerkt, dass da zwar eine junge, aber andere Mannschaft mit besserem Charakter auf dem Platz steht. Es hat wieder viel mehr Spaß gemacht, ins Training zu kommen. Zudem haben wir uns stabilisiert, aber es irgendwie nicht hinbekommen, die guten Leistungen in Hälfte eins in den zweiten Abschnitt zu transportieren. Denn gäbe es eine reine Erste-Halbzeit-Tabelle, wären wir nach der Hinrunde Erster oder Zweiter gewesen, bei einer Zweite-Halbzeit-Tabelle wären wir auf Rang 18 gelandet. Ich weiß das, weil ich bei der Weihnachtsfeier ein Quiz gemacht habe, und da war dies eine Frage.

Kurz vor Ende der Winterwechselfrist dann Ihr Abgang nach Holzhausen. Von Calcio-Seite hieß es, man habe Sie schweren Herzens ziehen lassen, um Kosten zu sparen. War das so oder wollten Sie erfolgreicher spielen?

Holzhausen hat mich Ende Dezember bereits kontaktiert, nachdem sich Janik Michel die Achillessehne gerissen hatte. Da aber in Pero Mamic einer unserer Routiniers und Leistungsträger zurück in seine Heimat Kroatien gegangen ist, wollte ich die Jungs nicht im Stich lassen und habe abgesagt. Während der Vorbereitung kam dann Calcio auf mich zu, teilte mir mit, es gebe finanzielle Schwierigkeiten und ich könne mich nach einem anderen Verein umschauen. So habe ich den Kontakt zu Holzhausen wieder aufgenommen.

Wie gesagt, Sie wurden von Holzhausen umworben, als Ersatz für deren verletzte Vereinslegende Janik Michel (282 Tore). Große Fußstapfen, in die Sie da treten.

Das ist wahr. Als Michel-Ersatz, wie es überall hieß, kommt man schon mit einem ordentlichen Rucksack nach Holzhausen. Deshalb war ich froh, dass ich in jedem Testspiel getroffen habe und nach drei Pflichtspielen bei zwei Treffern stehe. Das hat den Rucksack schon etwas leichter gemacht.

In Holzhausen spielen Sie auch mit ihrem Bruder Vladan zusammen. Hängt der Haussegen schief, wenn der eine Djermanovic dem anderen den Startelfplatz wegnimmt?

Bis jetzt haben wir beide bei allen drei Spielen von Beginn gespielt. Wir kommen uns nicht in die Quere, weil er weiter hinten spielt als ich.

Kommen wir zurück zum Duell mit Ihrem Ex-Club. Pero Mamic und sie sind weg, das Team ist mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gestartet, belegt Platz elf, der ein Abstiegsplatz sein kann. Was trauen Sie Calcio zu?

Ich wünsche ihnen in jedem Spiel einen Sieg, nur nicht am Samstag. Aber der Klassenverbleib wird wegen der möglichen hohen Absteigerzahl nicht einfach, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass die Truppe genug Potenzial hat, um ihn zu schaffen.

Vor welchem Calcio-Akteur haben Sie ihren Trainer Daniel Seemann gewarnt?

Ich bin mit Dani alle Spieler durchgegangenen, hab’ ihm die Stärken und Schwächen mitgeteilt. Besonderes aufmerksam müssen wir auf meinen Kapitäns-Nachfolger Dan Constantinescu sein. Er ist der Krieger im Mittelfeld, gibt das Spieltempo vor. Darüber hinaus halte ich von Linksverteidiger Gustavo Vieira sehr viel, für mich einer der besten Spieler der Liga.

Zu guter Letzt, wie endet die Partie?

(lacht) 3:1 für Holzhausen, hoffentlich dreimal Djermanovic, einmal davon mein Junior.