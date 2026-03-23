Um Jürgen Klopp gab es jüngst einige Spekulationen. Hört er bei Red Bull auf? Schielt er auf den Posten als Bundestrainer? Was ist mit Real Madrid? Nun äußert sich der Ex-Coach.
Ismaning - Jürgen Klopp hat mit Spekulationen über ein vorzeitiges Ende bei RB und eine schnelle Rückkehr als Trainer aufgeräumt. Der derzeitige Fußball-Chef von Red Bull sagte bei der Vorstellung als Telekom-Experte für die Weltmeisterschaft, dass ein Engagement als Bundestrainer derzeit kein Thema für ihn sei. "Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür."