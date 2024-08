Fußball-Bundesliga: Zum Start auf einen Blick – das sind die Neuen beim VfB Stuttgart

10 Vier der Neuzugänge des VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic (li. o.), Jeff Chabot (re. o.), Frans Krätzig (li. u.) und Nick Woltemade. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart setzt zum Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga auf Bewährtes – aber auch auf neue Gesichter. Vor dem Auftakt am Samstag nehmen wir die neun Neuzugänge noch einmal unter die Lupe.











Wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr) der VfB Stuttgart beim SC Freiburg antritt, dann werden die Zuschauer in der Startelf der Weiß-Roten zahlreiche bekannte Gesichter sehen. Das so erfolgreiche Team der vergangenen Saison genießt weiter das Vertrauen des Trainers. Sebastian Hoeneß hat mit Blick auf die neue Runde und die erhöhten Belastungen durch die Teilnahme an der Champions League aber auch darauf wert gelegt, dass Abgänge gut kompensiert und der Kader in der Breite verstärkt wird.