Fußball-Bundesliga: Zu viel Risiko? Das sagt Kompany zu Comeback-Verletzungen

Beim FC Bayern kommt es aktuell zu einigen Folge-Blessuren nach Verletzungen - wie bei Neuer, Davies oder Musiala. Trainer Kompany weist Spekulationen vor dem Leverkusen-Spiel zurück.
München - Vincent Kompany hat Mutmaßungen über zu viel Risiko beim Einsatz von Topspielern beim FC Bayern München nach Verletzungen vehement zurückgewiesen. "Der gefährlichste Moment ist immer, wenn man aus einer Verletzung zurückkommt. Wenn du schon Verletzungen hattest, ist das Risiko größer", sagte der Trainer. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister war es zuletzt etwa bei Profis wie Manuel Neuer, Alphonso Davies oder auch Jamal Musiala zu Folgeblessuren gekommen.