Fußball-Bundesliga: Wolfsburg vor Relegation, zwei Absteiger vor offener Zukunft

Für den 1. FC Heidenheim und den FC St. Pauli ist die Reise durch die Bundesliga vorerst beendet. Ihre Abstiege kommen nicht überraschend. Ein anderer Club kann die Saison noch retten.
Hamburg - Im Abstiegstriell der Fußball-Bundesliga ist der VfL Wolfsburg der Sieger, gewonnen hat der Verein aber noch nichts. Die Niedersachsen müssen die Relegation überstehen, um weiter erstklassig zu sein. Für den 1. FC Heidenheim geht es nach drei, für den FC St. Pauli nach zwei Jahren zurück in Liga zwei. Alle drei Vereine stehen vor spannenden Wochen - auf unterschiedliche Weise.