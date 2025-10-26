Die Fans reagieren wütend auf die höchste Augsburger Heimniederlage in 15 Jahren Erstklassigkeit. Leipzigs Turbo-Kicker bestrafen einen übermütigen FCA. Der Trainer glaubt weiter an seinen Weg.
Augsburg - Von Selbstzweifeln war bei Sandro Wagner auch nach dem bislang härtesten Wirkungstreffer für den Trainer-Lehrling nichts zu merken. 0:6 - so hoch wie gegen RB Leipzig hatte der FC Augsburg bis zum Samstag in 15 Jahren Fußball-Bundesliga noch nie daheim verloren. Es war "eine Watschn", wie selbst Wagner sagte. Aber an seinem Weg zweifelt der 37-Jährige nicht. Und auch die FCA-Verantwortlichen glauben weiter an den Weg mit Wagner.