In nur drei Minuten macht RB gegen Union Berlin alles klar. Leipzig hält somit klar den Kurs Königsklasse. Unions Negativtrend hält auch mit Cheftrainerin Eta an.
Leipzig - Marie-Louise Eta hat die Sieglos-Serie von Union Berlin auch im zweiten Versuch nicht stoppen können - die Eisernen bleiben im Abstiegskampf. Im zweiten Spiel als Cheftrainerin kassierte Eta mit den Unionern ein 1:3 (0:2) bei RB Leipzig. Damit warten die Berliner seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die Leipziger bleiben mit dem fünften Sieg in Serie dagegen klar auf Kurs Königsklasse.