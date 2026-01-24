Fünftes Pflichtspiel in diesem Jahr ohne Sieg: Eintracht Frankfurt kassiert erneut drei Gegentore und verliert gegen Hoffenheim.
Frankfurt/Main - Die TSG Hoffenheim hat dem Frankfurter Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier das Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga kräftig verdorben. Trotz Führung unterlag die Eintracht den Kraichgauern 1:3 (1:0) und blieb damit auch im fünften Pflichtspiel des Jahres sieglos. Wie in den vorherigen vier Partien setzte es erneut drei Gegentore - und ein gellendes Pfeifkonzert nach Abpfiff.