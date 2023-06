19 Enttäuscht und am Boden: Pascal Stenzel und der VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach den erneuten Rückschlägen im Spiel gegen den VfL Bochum fragt man sich: Steht das Team des VfB Stuttgart noch einmal auf und verhindert den Abstieg? Was dafür und was dagegen spricht.









Stuttgart - Irgendwann am Samstagabend benötigte auch Sven Mislintat ein bisschen Halt. Der Sportdirektor trat einen Schritt zurück, winkelte ein Bein an – und lehnte sich an einen dieser dicken, stabilen Betonpfeiler, ohne die die Stadionkonstruktion der Mercedes-Benz-Arena keine Stabilität hätte. Um ebendiese ringt der VfB Stuttgart schon die ganze laufende Saison in der Fußball-Bundesliga. Und immer, wenn man glauben könnte, sie sei gefunden, wackelt es wieder irgendwo. So wie am Samstagnachmittag im Spiel gegen den VfL Bochum. Nach dessen Ende Sven Mislintat lapidar meinte: „Wir sind es ja gewohnt.“