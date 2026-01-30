Unter Flutlicht treffen mit Köln und Wolfsburg zwei Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander. Ein Tor entscheidet die Partie.
Köln - Der 1. FC Köln hat sich zu einem wichtigen Sieg gegen den VfL Wolfsburg gezittert. Unter Flutlicht setzte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok knapp mit 1:0 (1:0) gegen die Niedersachsen durch und verbesserte im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga ihr Punktekonto auf 23 Zähler. Wolfsburg unter Daniel Bauer bleibt bei 19 Punkten. Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erzielte Linton Maina (29. Minute) zum Auftakt des 20. Spieltags den einzigen Treffer.