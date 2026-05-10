Fußball-Bundesliga: Wer steigt ab? Endspiel St. Pauli gegen Wolfsburg perfekt

Beide sind punktgleich. Beide wollen in die Relegation. Und beide spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Mit St. Pauli gegen Wolfsburg bekommt die Bundesliga ein echtes Abstiegskampf-Finale.
Wolfsburg - Alle wollten dieses Endspiel - jetzt haben sie es. Wer aus der Fußball-Bundesliga absteigt und wer sich danach möglicherweise noch in der Relegation retten kann, wird sich am letzten Spieltag in nur einer Partie zwischen dem Tabellenvorletzten FC St. Pauli und dem punktgleichen Drittletzten VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) entscheiden.