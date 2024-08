Lange war die fußballfreie Zeit in diesem Jahr dank der EM in Deutschland nicht. Dass der Ball in der Bundesliga rollte, ist aber schon eine ganz Weile her. An diesem Freitag hat das Warten für die Fans ein Ende.

Ungewöhnlich dabei: Rekordmeister Bayern München darf die Saison ausnahmsweise nicht eröffnen. Zum Start der 62. Spielzeit empfängt Borussia Mönchengladbach Meister Bayer Leverkusen.

Wer überträgt heute Bundesliga (TV und Stream)?

Anpfiff der Partie zwischen Gladbach und der Werkself im ausverkauften Borussia-Park ist um 20.30 Uhr. Das Auftaktspiel der Bundesliga läuft im Free-TV bei Sat.1. Parallel läuft die Partie auch auf ran.de sowie über Joyn. Zu sehen ist das Spiel außerdem beim Streamingdienst DAZN.

Beide Teams haben erstes Pflichtspiel gewonnen

„Das Adrenalin ist zurück“, sagte Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso nach dem Krimi um den Supercup am vergangenen Wochenende. Damit hat der Titelverteidiger gleich ein Zeichen gesetzt für einen spannenden Saisonauftakt. „Dieses Spiel gegen den Meister, Pokalsieger und Europa-League-Finalisten ist von internationalem Interesse und für uns eine tolle Aufgabe, uns zu messen. Ich finde gut, dass man es eingeführt hat, die Saison mit einem Freitagabendspiel zu eröffnen, um die Aufmerksamkeit auf den Start der Bundesliga zu legen“, sagte Gladbachs Präsident Rainer Bonhof .

Beide Teams waren mit Pflichtspielsiegen in die Saison gestartet: Die Leverkusener hatten am vergangenen Samstag den Supercup zu Hause gegen Vizemeister VfB Stuttgart im Elfmeterschießen gewonnen. Die Gladbacher setzten sich am vergangenen Samstag in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 3:1 durch.

Bundesliga im Free-TV: Welche Partien werden in dieser Saison übertragen?

Das Duell zum Bundesliga-Start ist nicht das einzige in dieser Saison, das im Free-TV zu sehen sein wird. Sat.1 zeigt in dieser Spielzeit neben dem Eröffnungsspiel im Free-TV auch jeweils ein Spiel am 15. und 16. Spieltag. Dies sind die Spieltage vor (20. bis 22. Dezember) und nach der Winterpause (10. bis 12. Januar). Genau sind die Paarungen noch nicht terminiert. Vor dem Jahreswechsel stehen unter anderem die Partien zwischen dem VfB Stuttgart und St. Pauli auf dem Spielplan, außerdem das Nachbarschaftsduell zwischen Mainz und Frankfurt. Das Topduell des Spieltags heißt FC Bayern gegen RB Leipzig. Auch der Neustart nach der Pause hält einige Kracher parat: Dortmund spielt gegen Leverkusen, Gladbach trifft auf die Bayern.

Neben den regulären Saisonspielen hat sich Sat.1 die Relegationsspiele für die Bundesliga und die 2. Bundesliga gesichert. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am 2. August und den Supercup am Samstag hatte der Sender bereits übertragen.

Wer zeigt die Bundesliga im TV

Wer alle Spiele der Fußball-Bundesliga sehen möchte, muss zahlen – und es braucht mehrere Abos. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele am Samstag (15.30 und 18.30 Uhr), die Spiele, die am Nachmittag parallel laufen, werden auch in einer Konferenz gezeigt. Die Spiele am Freitagabend (20.30 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr, 17.30 Uhr) werden von Streamingdienst DAZN übertragen. Je nachdem wie weit die für das internationale Geschäft qualifizierten Mannschaften in den europäischen Wettbewerben kommen, könnte es bis zu zehn Partien geben, die erst am Sonntag um 19.30 Uhr angepfiffen werden.