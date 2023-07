19 Bei der TSG Hoffenheim hat jetzt Alfred Schreuder das Sagen. Foto: dpa

Bei gleich acht Bundesligaclubs sitzen in der neuen Saison Trainer auf der Bank, die noch nie ganz oben tätig waren. Woran liegt das? Und vor allem: kann das gut gehen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Was sich Friedhelm Funkel wohl so denkt im stillen Kämmerlein? Der Trainer-Dino der Bundesliga wird es nicht leicht haben in der neuen Saison. Zum einen, klar, will er mit seiner No-Name-Truppe von Fortuna Düsseldorf wieder ähnlich souverän den Klassenverbleib schaffen wie im Vorjahr, was nach einigen Abgängen nicht einfach wird.