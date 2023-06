1 Auch in Augsburg können VfB-Kapitän Gonzalo Castro (re.) und Mateo Klimowicz jubeln. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga – wartet aber noch immer auf den ersten Heimsieg. Woran das liegt? Nicht nur am Fehlen der Zuschauer.









Stuttgart - Es bleibt noch eine Chance. Im achten und letzten Heimspiel des VfB Stuttgart in dieser Vorrunde der Fußball-Bundesliga soll es gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) endlich klappen mit dem ersten Sieg im eigenen Stadion. Und wenn nicht? Dann lauert die am Sonntagabend in Augsburg erhobene Drohung von Trainer Pellegrino Matarazzo, seine Spieler künftig auch am Abend vor den Heimspielen im Hotel zu kasernieren – ein Szenario, „das bei der Mannschaft gar nicht gut angekommen ist“, wie Sportdirektor Sven Mislintat am Tag darauf berichtet.