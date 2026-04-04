Der FC Bayern zeigt in Freiburg Comeback-Qualitäten. Ein Torspektakel gibt es in Leverkusen. Das Topspiel in Stuttgart ist lange deutlich weniger unterhaltsam und findet einen schmeichelhaften Sieger.
Berlin - Der FC Bayern hat sich bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Real Madrid mit einer spektakulären Aufholjagd Selbstvertrauen geholt. Der Rekordmeister aus München kam beim SC Freiburg nach einem 0:2-Rückstand dank drei später Tore noch zu einem 3:2 (0:0). Im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse treten die Bayern, die souveräner Bundesliga-Tabellenführer bleiben, am Dienstag in Madrid an.