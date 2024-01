Fußball Bundesliga: VfB Stuttgart im Torrausch gegen RB Leipzig

9 Dan-Axel Zagadou und Deniz Undav vom VfB jubeln nach dem Tor zum 4:2. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Im Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig fällt ein Tor nach dem anderen. Vor allem ein VfB-Profi sorgt dafür, dass die Schwaben einen 5:2-Heimsieg einfahren.











Angeführt von Dreierpacker Deniz Undav hat der VfB Stuttgart nach seinem kurzen Zwischentief zu Jahresbeginn in der Bundesliga eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Schwaben Pokalsieger RB Leipzig am Samstag hochverdient mit 5:2 (2:1) und feierten gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg.