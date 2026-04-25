Fußball-Bundesliga: TSG Hoffenheim verschärft HSV-Krise mit Sieg-Rekord

So oft hat die TSG Hoffenheim noch nie in einer Bundesliga-Saison gewonnen. Das 2:1 beim HSV war der 17. Sieg. Die Kraichgauer machen einen Schritt zur Königsklasse, die Hamburger sind weiter im Tief.
Hamburg - Die TSG Hoffenheim hat mit einem clubeigenen Bundesliga-Rekord die Champions-League-Ambitionen unterstrichen und die Negativserie des Hamburger SV verlängert. Mit dem verdienten 2:1 (2:1) holte das Team von Fußballtrainer Christian Ilzer seinen 17. Erfolg in dieser Saison - so viele wie in noch keiner Erstliga-Spielzeit der Kraichgauer.