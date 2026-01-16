Nicht einmal 60 Sekunden dauert es in Bremen bis zum ersten Treffer in der Rückrunde. In einem wilden Spiel kassiert Eintracht Frankfurt wieder drei Gegentore - holt aber noch einen Punkt.
Bremen - Wieder drei Gegentreffer und wieder kein Sieg. Eintracht Frankfurt läuft trotz eines Last-Minute-Ausgleichs bei Werder Bremen den eigenen Ansprüchen hinterher und wartet weiter auf den ersten Bundesligasieg im neuen Fußballjahr. Ansgar Knauff (90.+4) rettete den Hessen beim 3:3 (1:1) zum Rückrundenauftakt immerhin einen Punkt und zerstörte in der Nachspielzeit die Bremer Hoffnungen auf den ersten Sieg nach sechs Spielen.