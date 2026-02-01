Stuttgart lässt gegen Freiburg etliche Chancen liegen - und schlägt kurz vor Schluss doch noch zu. Ermedin Demirovic trifft sehenswert und sorgt bei seinem 50. Bundesliga-Tor für eine Premiere.
Stuttgart - Ein spätes Traumtor von Ermedin Demirovic hat dem VfB Stuttgart den Sieg im Landesduell und zumindest vorläufig einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga beschert. Die Schwaben gewannen gegen den SC Freiburg mit 1:0 (0:0) und zogen in der Tabelle an RB Leipzig vorbei auf Rang vier. Die Badener indes liegen auch nach dem 20. Spieltag ein ganzes Stück hinter den Europapokalplätzen.