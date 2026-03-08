Fußball-Bundesliga: Trainerwechsel beim VfL Wolfsburg – Dieter Hecking übernimmt

Der VfL Wolfsburg versinkt im Chaos. Trainer Daniel Bauer muss gehen, ebenso Sportchef Peter Christiansen. Dieter Hecking soll den Klub nun retten.
Ein alter Bekannter als Retter in der Abstiegsnot: Nach dem großen Stühlerücken soll Dieter Hecking den schwer kriselnden VfL Wolfsburg als „Feuerwehrmann“ vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, übernimmt der einstige Erfolgstrainer der Wölfe, nachdem sein Vorgänger Daniel Bauer und Sportchef Peter Christiansen am Vormittag freigestellt worden waren.