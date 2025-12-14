Fußball-Bundesliga: Stuttgart auch in der Liga wieder auf Kurs

Der VfB Stuttgart kommt im Schlussspurt des Fußball-Jahres noch einmal in Schwung. Werder Bremen sehnt dagegen die Winterpause herbei.
Bremen - Der VfB Stuttgart hat seine kleine Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga überwunden und den Anschluss an die Champions-League-Plätze wieder hergestellt. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Liga-Spielen gewannen die Schwaben bei Werder Bremen mit 4:0 (2:0) und sind damit einen Spieltag vor dem Ende des Fußball-Jahres wieder voll auf Kurs. Für Werder war es dagegen die vierte Bundesliga-Partie in Serie ohne Sieg, die Grün-Weißen sind damit nur noch Mittelmaß.