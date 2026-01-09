Dauerregen und eine Punkteteilung: Der Bundesliga-Auftakt 2026 bietet großes Spektakel - aber keinen Sieger. Alleine in der Nachspielzeit fallen zwei Tore.
Frankfurt/Main - Nach einem großen Fußball-Spektakel mit zwei ganz späten Toren fühlte sich keiner als Sieger. Borussia Dortmund hat beim Bundesliga-Jahresstart in letzter Minute zwar einen Punkt bei Eintracht Frankfurt gerettet, droht im Fernduell mit dem FC Bayern aber weitere Punkte zu verlieren. Der BVB von Trainer Niko Kovac kam nicht über ein turbulentes 3:3 (1:1) bei den Hessen hinaus und könnte bereits am Sonntag elf Punkte hinter den Rekordmeister aus München zurückfallen. Platz zwei wird aber Bestand haben.